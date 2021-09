Berlin - Die Zahl der erstmals verabreichten Corona-Impfdosen in Deutschland ist auf 55,1 Millionen angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitag.



Die Impfquote stieg damit auf 66,3 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 66,2 Prozent). 61,9 Prozent haben den vollen Schutz (Vortag: 61,7 Prozent). Mehr als 162.000 Menschen in Deutschland haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Davon wurden alleine am Donnerstag fast 27.000 verabreicht.



Insgesamt geht die Zahl der täglichen Impfungen aber immer weiter zurück. Im Sieben-Tage-Mittel werden aktuell pro Tag insgesamt mehr als 75.000 Erstimpfungen durchgeführt. Bei den Zweitimpfungen liegt das Sieben-Tage-Mittel bei unter 91.000.

