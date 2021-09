Nach der Entwicklung des Photovoltaik-Projekts hat Hanwha Q-Cells eine 100-prozentige Beteiligung an einen internationalen institutionellen Solarfonds von Nextenergy Capital verkauft. Der Solarpark soll bis zum zweiten Quartal 2022 fertiggestellt sein.Hanwha Q-Cells hat mit dem Bau des Solarparks "Agenor" in Las Majadillas in der Nähe der südspanischen Stadt Jerez de la Frontera begonnen. Das Photovoltaik-Unternehmen hat das 50-Megawatt-Projekt entwickelt und im Juni eine 100-prozentige Beteiligung an Nextpower III ESG verkauft, einem internationalen institutionellen Solarfonds von Nextenergy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...