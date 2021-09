Baden-Baden - Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden ist mit der Platte "Senjutsu" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts eingestiegen. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf Platz zwei rangiert der Rapper Ufo361 mit dem Album "Destroy All Copies", das neu einstieg. Platz drei geht an den kanadischen Rapper Drake mit dem neuen Album "Certified Lover Boy". Die Single-Charts führt der Rapper Shindy neu mit dem Song "Mandarinen" an. The Kid Laroi & Justin Bieber rutschen mit "Stay" von der Spitze auf Rang zwei.



Rang drei belegt 40 Jahre nach der ursprünglichen Auflösung die schwedische Kultband ABBA mit ihrem neuen Song "I Still Have Faith In You". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

