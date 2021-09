Die vorläufigen Daten der CME Group für die Rohöl-Futures zeigen, dass die Händler ihre offenen Positionen am Donnerstag um fast 11.000 Kontrakte aufgestockt haben, was den dritten Tagesanstieg in Folge darstellt. Das Handelsvolumen stieg um 214.800 Kontrakte und damit zum dritten Mal in Folge. WTI bleibt weiterhin bei 70,00 $/bbl gedeckelt Die negative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...