Der EUR/USD wechselt sich jetzt mit Gewinnen und Verlusten bei 1,1830 ab - Der Dollar gewinnt wieder etwas an Boden und erholt sich von seinen Tiefstständen - Die US-Erzeugerpreise haben im August nach oben überrascht - Die Gemeinschaftswährung gibt ihre anfänglichen Gewinne wieder ab und zieht den EUR/USD am Freitag wieder in den Bereich von 1,1830. ...

