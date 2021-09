Lage & Szenarien vom 12.9.2021 Ich werde nach konkreten Aktientipps gefragt. Nach Geheimtipps. Nach den großen Gewinnern, ich müsste es wissen, ich schriebe Analysen zum Aktienmarkt. Dabei ist es wie in einer der frühen Kriminalgeschichten, in welcher die Polizei einen belastenden Brief überall im Haus eines Erpressers sucht, in den verrücktesten Zimmerverstecken nachforscht, alles vergeblich, der Brief bleibt für die Kriminalsuchspezialisten unauffindbar. Es stellt sich heraus, er ist für sie zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...