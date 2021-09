Berlin - CDU-Vize Julia Klöckner hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl in zwei Wochen. "Es gibt fundamentale programmatische Unterschiede, deshalb geht es jetzt um eine bedeutende Richtungsentscheidung", sagte Klöckner der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Sie erlebe in vielen Gesprächen, dass den Menschen das auch bewusst sei. "Und deshalb hoffe ich auf eine hohe Wahlbeteiligung." Die CDU-Politikerin sagte, dass es bei der Bundestagswahl um "sehr viel" gehe. "Wollen wir eine stabile, sichere Politik und wirtschaftliche Dynamik - oder rutschen wir in links-grüne Experimente mit unklarem Ausgang?" Ein Linksbündnis wäre "fatal für unser Land".



Das müsse man den unentschlossenen Wählern jetzt noch einmal sehr deutlich machen, so Klöckner.

