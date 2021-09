Der Kanton Bern ist wegen tiefer Fallzahlen bei Corona-Tests in den Schulen in ein schiefes Licht geraten.Bern - Der Kanton Bern ist wegen tiefer Fallzahlen bei Corona-Tests in den Schulen in ein schiefes Licht geraten. Aufgrund der Zahlen hatte der Kanton entschieden, auf die Massentests zu verzichten. Die Parteipräsidenten fordern, die Ausnahme von der Zertifikatspflicht für das Parlament aufzuheben. Über die falschen Angaben zu den Coronavirus-Infektionen im Kanton Bern berichtete der...

Den vollständigen Artikel lesen ...