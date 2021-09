Am 1. August 2021 wird erwartet, dass die Pfirsich-Produktion um ein Viertel gegenüber 2020 und ein Drittel gegenüber dem Durchschnitt 2016-20 abnimmt, was ein Folge der historischen Fröste im Frühling ist, die alle Regionen trafen. Das würde die kleinste Produktion seit 1975 sein. Der Rhône-Korridor war am meisten betroffen. Bildquelle: Shutterstock.com Am 1....

