Die am häufigsten angebaute Speisekartoffel blieb auch im vergangenen Jahr "Belana" mit 6,3 Prozent. Der Ursprung des Namens "Belania" liegt in der keltischen Mythologie und steht für die Göttin des Lichts. Ein durchaus treffender Name, denn Kartoffeln mögen es sonnig, um genügend Assimilate zu bilden, die in ihren Knollen einlagert werden....

