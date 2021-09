Aktuell kostet der Greenback 0,9195 Franken nach 0,9178 am späten Freitagabend. Der Euro zeigt sich unterdessen bei einem Stand von 1,0840 Franken nur wenig verändert.Frankfurt - Der Euro ist am Montag mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1791 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit etwa zwei Wochen. Zum Franken zieht der US-Dollar ebenfalls etwas an. Aktuell kostet der Greenback 0,9195 Franken nach 0,9178 am späten Freitagabend. Der Euro zeigt sich unterdessen bei einem Stand von 1...

