Damit werde die Position bei digitalen Identitäts- und Zertifikatlösungen verstärkt, teilte das Traditionsunternehmen am Montag mit.Zürich - Orell Füssli übernimmt die Mehrheit am Technologie-Unternehmen Procivis. Damit werde die Position bei digitalen Identitäts- und Zertifikatlösungen verstärkt, teilte das Traditionsunternehmen am Montag mit. Procivis solle weiterhin vom bisherigen Management und CEO Daniel Gasteiger geführt werden. Bereits Anfang 2020 hatte Orell Füssli eine Minderheits-Beteiligung an Procivis erworben.

