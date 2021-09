Der DAX-Wochenstart dürfte an der 15600 mit zwei Optionen im Chartbild stattfinden. Hält diese Region, ist eine Gegenbewegung zur 15.700 wahrscheinlich. Dort scheiterte der Index am Freitag und hat somit eine erste Barriere vor Augen. Unter 15.600 tritt das Tief vom Wochenverlauf, was wir am Mittwoch am Juli-Bereich des ...

