Nach einer extrem starken Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024 befindet sich die Aktie von SAP im laufenden Jahr in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung. Im Monatsvergleich gehört das Papier sogar zu den sechs schwächsten Werten im deutschen Leitindex DAX. In zwei Wochen wird es bei der Aktie derweil wieder spannend.Am 22. Juli wird das Software-Unternehmen seine Zahlen für das zweite Quartal präsentieren. Die Schweizer Großbank UBS wird im Hinblick darauf etwas vorsichtiger und reduziert das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...