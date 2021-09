Das Währungspaar peilt weiterhin die Marke von 1,3890 an, solange es nicht unter 1,3760 ausbricht, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir haben am vergangenen Freitag darauf hingewiesen, dass "der Anstieg des GBP noch ausbaufähig ist, ein Durchbruch des Hochs der letzten Woche bei 1,3890 jedoch unwahrscheinlich ...

