Das Unternehmen Hydrogenious LOHC Technologies hat in seiner diesjährigen Finanzierungsrunde 50 Millionen Euro für seine Wasserstoffträger-Technologie eingesammelt. Neue Investoren waren Jera Americas, die singapurische Investmentgesellschaft Temasek, Chevron Technology Ventures und Pavilion Capital. Auch die Bestandsinvestoren AP Ventures, Royal Vopak und Winkelmann Group legten noch einmal nach. Mit dem Geld will Hydrogenious u.a. in Europa und im Mittleren Osten kommerzielle Wasserstoff-Projekte ...

