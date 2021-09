Der Photovoltaik-Konzern will 1,28 Milliarden US-Dollar investieren, unter anderem um seine Produktionskapazität in Südkorea um 3,1 Gigawatt zu erweitern. Bis 2025 will Hanwha Q-Cells in der Lage sein, dort jährlich 7,6 Gigawatt Solarmodule zu fertigen.von pv magazine International Der in Südkorea ansässige Photovoltaik-Hersteller Hanwha Q-Cells will in den nächsten fünf Jahren umgerechnet rund 1,28 Milliarden US-Dollar investieren, um die Produktionskapazitäten für Solarmodule zu erweitern und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in seinem Heimatland auszubauen. "Der Gesamtinvestitionsplan ...

