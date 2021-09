Der EuroStoxx50 gewinnt am späten Vormittag ein halbes Prozent auf 4191,22 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Börsenplätze haben sich am Montag wieder in etwas besserer Verfassung präsentiert und teils schwächeren Vorgaben von den Überseebörsen getrotzt. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag ein halbes Prozent auf 4191,22 Punkte. Der französische Cac 40 stieg um 0,30 Prozent auf 6683,62 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,46 Prozent auf 7061...

Den vollständigen Artikel lesen ...