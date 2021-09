Solarpark-Betreiber in Südafrika können nun vor Ort Reinigungsgeräte von Sunbrush mobil und die zugehörigen Fahrzeuge von Avant SA erwerben. Die beiden Unternehmen haben in Western Cape einen gemeinsamen Service- und Vertriebsstandort eröffnet. Mehrere Reinigungsgeräte des Modells Sunbrush mobil Compact seien bereits in südafrikanischen Solarparks im Einsatz. "Der Photovoltaik-Markt in Südafrika wächst rasant. Dieses Potenzial wollen wir gemeinsam mit unserem starken Partner ausschöpfen", erklärt ...

