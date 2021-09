Goldproduzent Ramelius Resources (ASX RMS / WKN 808383) kann seine Ressourcen trotz des laufenden Abbaus steigern. Zum 30. Juni stand ein Plus von 15% zubuche, so die australische Gesellschaft. Insgesamt weist Ramelius nun 110 Mio. Tonnen bei durchschnittlich 1,6 g/t Gold aus, was 5,4 Mio. enthaltene Unzen des gelben Metalls bedeutet. Die Reserven werden auf 17 Mio. Tonnen bei 2,0 g/t Gold und damit 1,1 Mio. Unzen Gold ...

