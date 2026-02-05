Großbank sieht Stabilisierung: Gold und Silber nach dem Schock wieder mit Aufwärtspotenzial

Anzeige / Werbung

Nach dem scharfen Ausverkauf bei Gold und Silber spricht ING von einem positionsgetriebenen "Reset". Kurzfristig rücken US-Dollar, Zinsen und ETF-Flows in den Fokus. Zentralbanken bleiben Goldkäufer - Potenzial besteht.

Trotz eines der schärfsten Rücksetzer seit Jahren bewerten die Analysten von ING die Bewegung bei Gold und Silber als positionsgetriebenen "Reset". Nach einer schnellen Erholung rücken US-Dollar, Zinsen und ETF-Flows als kurzfristige Faktoren in den Fokus.

Der spektakuläre Abverkauf von Gold und Silber zum Wochenschluss hat viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Doch nach Einschätzung der Experten handelt es sich eher um eine Bereinigung als um eine Trendwende. Bei der Bank spricht man von einem "Reset" der Positionierung - nicht von einem fundamentalen Wendepunkt.

Gold und Silber nach dem Schock: Großbank erwartet Stabilisierung und sieht Aufwärtspotenzial

