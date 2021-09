Der Euro zieht bis auf 1,0877 Franken an, während der US-Dollar mit 0,9236 Franken die Marke von 92 Rappen wieder überwunden hat.Frankfurt - Der Euro ist am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung bis auf das aktuelle Tagestief von 1,1775 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit gut zwei Wochen. Gegenüber Freitag kostet ein Euro etwa einen halben US-Cent weniger. Der Franken neigt derweil zum Wochenstart zu einer gewissen Schwäche. Entsprechend zieht der Euro bis auf 1...

