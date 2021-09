Der DXY setzt seine Erholung fort und nähert sich der Marke von 93,00 - Die nächste Hürde liegt nun bei 93,18 - Der DXY baut die Gewinne vom Freitag aus und erreicht neue Höchststände am oberen Ende der Handelsspanne, nur wenige Punkte unterhalb der Marke von 93,00. Das Aufwärtsmomentum gewinnt am Montag weiter an Fahrt und nimmt die runde Marke ...

