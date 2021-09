Über das Wochenende wurden 77 neue Spitaleinweisungen und 10 neue Todesfälle registriert.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind 6060 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert worden. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2636. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 2746, vor einer Woche bei 2669. Zudem wurden 77 neue Spitaleinweisungen und 10 neue Todesfälle gemeldet. 52,8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft...

