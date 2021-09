Das Unternehmen möchte eine Bewertung von mehr als sechs Milliarden Dollar erreichen. Der Handelsstart wird für Mittwoch erwartet.Zürich - Der Laufschuh-Hersteller On erwartet bei seinem geplanten Sprung aufs Parkett der New Yorker Börse einen Ausgabepreis von 20 bis 22 Dollar je Aktie. Das geht aus bei der US-Börsenaufsicht SEC am Montag eingereichten Dokumenten hervor. Platziert werden sollen inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu knapp 35,8 Millionen Class-A-Aktien, entsprechend einem Volumen von bis zu 787 Millionen...

