EastFruit-Analysten lenken die Aufmerksamkeit auf einen sehr interessanten Trend, der in Polen zu beobachten ist. Trotz der Tatsche, dass Polen eines der weltweit führenden Länder in dem Export von Frischäpfeln ist, das von Zeit zu Zeit sogar China von dem ersten Platz bezüglich der Importmenge verdrängt, hat das Land in den letzten Jahren immer klarer seine Betonung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...