Anno 1870. In einem Dorf sind Dragoner einquartiert... Ein Wachtmeister wird in einem Bauernhof untergebracht. Sporenklappernd und Säbelrasselnd bewegt er sich wie der Hahn auf dem Mist. Der Bauer sieht sich das eine Zeitlang an, ohne ein Wort zu sagen. Mittagessen. Der Wachtmeister zieht seinen Säbel aus der Scheide, legt ihn vor sich auf den Tisch und setzt sich. Da wird es dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...