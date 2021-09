Im Geschäftsjahr 2020/2021 (per 30.06.) stieg der Gesamtumsatz um 5% auf rund 109 Mio CHF und die wiederkehrenden Umsätze erreichten erstmals mehr als 50%.Zürich - CREALOGIX vermeldet erneut einen Umsatzrekord: Im Geschäftsjahr 2020/2021 stieg der Gesamtumsatz um 5% auf rund 109 Millionen Franken und die wiederkehrenden Umsätze erreichten erstmals mehr als 50%. Massgeblich dazu beigetragen haben der Grossauftrag mit sieben Förderbanken in Deutschland und die konsequente Ausrichtung auf das SaaS-Modell, mit einem Anteil von 27% am Gesamtumsatz.

