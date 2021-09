SwissID hat per Mitte August 2021 die 2 Millionen-Marke überschritten und wächst weiterhin stark.Glattbrugg - SwissID hat per Mitte August 2021 die 2 Millionen-Marke überschritten und wächst weiterhin stark. Zudem lancierte SwissSign Group AG eine Reihe von neuen relevanten Angeboten. Mit der Bestellung von Betreibungsauskünften via SwissID App, dem sicheren Zugang zum elektronischen Patientendossier (EPD) sowie dem Angebot einer elektronischen Signatur, SwissID Sign...

