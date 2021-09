FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.09.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2700 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (3700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BHP GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 2000 (2500) PENCE - BARCLAYS CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4900 (6000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 775 (540) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ITM POWER TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 350 (400) PENCE - BERENBERG RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5500 (4850) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 385 (365) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 800 (1150) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 877 (680) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES STHREE PRICE TARGET TO 620 (520) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2500 (2760) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 963 (1200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SECURE INCOME PRICE TARGET TO 450 (431) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2700 (2900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 200 (145) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NCC GROUP PRICE TARGET TO 361 (333) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8500 (8000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 960 (700) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 455 (445) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 383 (342) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 1100 (1060) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 760 (862) PENCE - 'NEUTRAL'



