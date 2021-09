Er tritt die Nachfolge von Mathias Schütz an, der Avaloq nach 20-jähriger Tätigkeit in verschiedenen Führungsfunktionen verlässt.Zürich - Avaloq hat Georges Roten zum neuen Regional Head Schweiz und Liechtenstein ernannt. Er tritt die Nachfolge von Mathias Schütz an, der Avaloq nach 20-jähriger Tätigkeit in verschiedenen Führungsfunktionen verlässt. Bereits im Juni 2021 stieg Georges Roten bei Avaloq ein, um einen reibungslosen Übergang von Mathias Schütz zu gewährleisten. Dieser wird das Unternehmen Mitte Oktober verlassen...

