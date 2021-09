Das Unternehmen will in Saerbeck bei Münster eine Produktionskapazität von 10.000 Elektrolyseuren pro Monat aufbauen. Neben der Fertigung sollen auf dem Gelände auch Laboratorien für Forschung und Entwicklung, Büros und Lagerräume entstehen.Enapter hat das Startsignal zum Bau seines neuen Campus in Saerbeck nördlich von Münster gegeben. Das Unternehmen will auf 82.000 Quadratmetern Fläche eine Massenfertigung von AEM-Elektrolyseuren aufbauen. Ab 2023 sollen monatlich 10.000 Einheiten gefertigt werden können. Auch Laboratorien für Forschung und Entwicklung, Büros und Lagerräume werden dort entstehen. ...

