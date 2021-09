Einer Berechnung von EUPD Research zufolge verbrauchen die Elektroautos hierzulande in diesem Jahr 1,3 Terawattstunden Strom. Bilanziell müssten dafür 187.000 Einfamilienhäuser mit einer 7,5-Kilowatt-Photovoltaik-Anlage ausgerüstet werden.Insgesamt 77 Prozent der Ladevorgänge erfolgen zuhause, 15 Prozent an Ladestationen und 9 Prozent beim Arbeitgeber, geht aus einer Umfrage von EUPD Research unter Elektroauto-Fahrern hervor - die allerdings mit 278 Teilnehmern nicht repräsentativ ist. Ende August waren in Deutschland nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes 512.000 Elektroautos angemeldet. Davon ...

