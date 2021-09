Der DXY fällt am Dienstag in die Nähe von 92,30 - Die 10-jährigen US-Renditen sinken in den Bereich um 1,30 % - Die US-Inflationszahlen haben im August den Konsens verfehlt. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Dollar gegenüber einem Korb seiner wichtigsten Konkurrenten abbildet, verliert weiter an Boden und rutscht am Dienstag in den Bereich um 92,30 ...

