Die wichtigsten Indizes an der Wall Street eröffneten am Dienstag leicht höher - Die jährliche Kerninflation sank im August leicht auf 4 % - Energieaktien gewinnen an Zugkraft, da Rohöl im positiven Bereich gehandelt wird - Nach der unruhigen Sitzung am Montag eröffneten die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Dienstag höher, da die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...