Der SMI schloss um 0,19 Prozent im Plus auf 12'097,28 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine zaghafte Erholung von der schwachen Vorwoche fortgesetzt. Nach einem unentschlossenen Vormittagshandel lieferte dabei am Nachmittag die Publikation der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten Unterstützung für die Indizes. Der Anstieg der Konsumentenpreise in den USA hat sich im August, wie von den Ökonomen erwartet...

Den vollständigen Artikel lesen ...