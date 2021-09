Kissabel®, das innovative Apfelsortiment mit rosa bis tiefrotem Fruchtfleisch, kehrt auf den europäischen Markt zurück. Im September wurden in Großbritannien, in Frankreich und in der Schweiz die ersten Kissabel®-Äpfel mit gelber und oranger Schale und rosa Fruchtfleisch geerntet. Foto © Kissabel® Im Oktober sind Italien und Deutschland an der Reihe, wo...

Den vollständigen Artikel lesen ...