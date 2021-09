Die Ernte in Sachsen hat unter erschwerten Bedingungen begonnen. Die Bodenfeuchte ist vielerorts noch hoch, dem Erntegut haftet viel Erde an. Die Erde ist klumpig, das Sieben ist schwierig. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 36. KW 2021 " des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock hervor. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...