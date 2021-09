Rund 80% der Haselnüsse in Georgien wurden bereits geerntet, wenngleich die Ernte noch läuft. Der Ablauf hat sich wegen Regen in dem westlichen Georgien zuvor verlangsamt, aber das Wetter letzte Woche in der Region Samegrelo, westliches Georgien, war gut, was den Erzeugern erlaubte, ihre Ente fortzusetzen. Gleichzeitig wird in den kommenden Tagen erneut Regenwetter erwartet....

