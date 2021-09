Der Frischobst- und -gemüsesektor verändert sich rasch - nicht nur in Asien, sondern auch weltweit - und der Coronavirus-Ausbruch hat die Veränderung weiter beschleunigt. Am 28. September wird Jan Dolersum, Ketten- und Einzelhandelsleiter bei Rijk Zwaan, an einer Podiumsdiskussion auf AsiaFruit Congress mit zwei weiteren Experten teilnehmen. Sie werden über die...

Den vollständigen Artikel lesen ...