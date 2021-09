Die Enapter AG hat heute den ersten Spatenstich für ihre Elektrolyseurfabrik in Saerbeck gefeiert. Der Campus in Saerbeck soll später als Blaupause für weitere Fertigungen dienen. Ab 2023 will Enapter dort 10.000 Elektrolyseure pro Monat in einer Massenfertigung herstellen. Der neue Enapter Campus liegt in der Klimakommune Saerbeck, nördlich von Münster in Nordrhein-Westfalen. Auch Lager, Büros und Laboratorien für Forschung und Entwicklung sollen dort entstehen. Der neue Standort soll so rund 300 ...

