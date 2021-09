Der Leitindex büsst um 9.15 Uhr 0,19 Prozent auf 12'074,65 Punkte ein.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit moderaten Verlusten in den Handel gestartet. Der SMI unterbricht somit die zaghafte Erholung der letzten beiden Tage, welche auf einen satten Einbruch in der Vorwoche folgte. Ein Grund sind die neusten Daten zur chinesischen Industrieproduktion, die unter den Erwartungen ausfielen und neue Wachstumssorgen schürten. Zudem waren die Vorgaben aus...

