Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung hat die Studie "Berlin Paris-konform" vorgelegt. Diese empfiehlt 50 Maßnahmen, um die Hauptstadt im Klimaschutz auf Kurs zu bringen. Auftraggeber für die Studie ist der Berliner Senat, also die Regierung des Stadtstaates. Neben dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) sind mehrere Fachpartner an der Studie beteiligt, darunter BLS Energieplan und das Reiner Lemoine Institut. Sie haben untersucht, was geschehen muss, damit Berlin so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...