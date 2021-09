Der EuroStoxx50 lag am späten Vormittag mit 0,2 Prozent im Minus bei 4184,41 Punkten.Paris / London - An Europas Börsen hat sich am Mittwochvormittag die verhaltene Tendenz vom Vortag fortgesetzt. Mässige Vorgaben hielten die Kurse in Zaum. Der EuroStoxx 50 lag am späten Vormittag mit 0,2 Prozent im Minus bei 4184,41 Punkten. An den grossen Länderbörsen sah es ähnlich aus. Der französische Cac 40 sank um 0,3 Prozent auf 6633,84 Punkte. Der britische FTSE 100 tendierte kaum...

