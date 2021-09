Auch in den Nachbarländern sinken durch die Energiewende in Deutschland laut einer Studie von ZEW und PIK die Strompreise und CO2-Emissionen. Strom aus Wind- und Solarenergie verdrängt fossilen Strom aus dem Netz. Dieser Effekt der Energiewende wirkt durch den länderübergreifenden Strommarkt bis in die Nachbarländer, sodass auch dort Strompreise und Emissionen sinken. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim und des Potsdam Instituts ...

