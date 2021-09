In Bochum beginnt heute die Montage vorgefertigter Fassadenelemente für eine Sanierung nach dem Energiesprong-Prinzip. Dabei handelt es sich um eines von mehreren Pilotprojekten für dieses Konzept in Deutschland. Der Name Energiesprong beschreibt die serielle Sanierung von Gebäuden mit Hilfe von vorgefertigten Fassadenelementen. Der Bauprozess ist dabei stark digitalisiert. Am Ende steht ein klimaneutrales Gebäude nach dem Netzero-Standard. Der Name Energiesprong stammt ebenso wie das Konzept aus ...

