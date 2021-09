Bis Ende Juli wurden in diesem Jahr fast 2,9 Gigawatt Photovoltaik-Leistung zugebaut, hat die AGEE-Stat ermittelt. Das sind gut fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Auch wenn sich die Sonne in diesem Sommer vielerorts vergleichsweise wenig hat sehen lassen, haben die Photovoltaik-Anlagen in Deutschland bis Ende August mit 40,7 Terawattstunden doch genauso viel Strom erzeugt wie im Vorjahr - hier schlägt sich der Zubau der vergangenen Monate nieder. Das geht aus dem neuen Monatsbericht der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) hervor. Die gemittelte Globalstrahlung lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...