Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte am Mittwoch, es gebe keinen Grund, die Prognosen für das Wirtschaftswachstum von 3,5% für 2021 und 3,6% für 2022 in Frage zu stellen, wie Reuters berichtet. "Spätestens Anfang 2022 wird die Wirtschaft das Niveau von vor der Pandemie erreicht haben", so Altmaier weiter. Marktreaktion Diese Äußerungen ...

