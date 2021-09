München - Der Spielfilm "Ich bin dein Mensch" von Regisseurin Maria Schrader geht als deutscher Kandidat in das Rennen um den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Das teilte die Auslandsvertretung des deutschen Films, German Films, in München mit.



Der Film handelt von der Begegnung zwischen einer Frau und einem humanoiden Roboter. Die Hauptrollen spielen Maren Eggert sowie der britische Schauspieler Dan Stevens. Das Unternehmen German Films organisiert jährlich die Auswahl des deutschen Films für den Auslands-Oscar - die Kategorie heißt mittlerweile offiziell "International Feature Film". Im vergangenen Jahr war "Und morgen die ganze Welt" als Bewerber gekürt, aber letztendlich nicht nominiert worden.



Im Jahr 2018 hatte es "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck zumindest zu einer Nominierung geschafft. Mit "Das Leben der Anderen" konnte zuletzt im Jahr 2007 ein deutscher Film den begehrten Preis gewinnen. Die Nominierungen für die 94. Academy Awards werden voraussichtlich am 8. Februar 2022 bekannt gegeben, die Verleihung findet am 27. März statt.

