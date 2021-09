Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag im frühen Handel deutlich aufwärts.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag im frühen Handel deutlich aufwärts. Dem Leitindex SMI gelang damit schon in der Eröffnung der Sprung über die Marke von 12'000 Punkten, unter die er am Mittwoch gefallen war. Händler erklären sich den freundlichen Börsenstart mit einem «Stimmungsumschwung» in New York am Vorabend. Dort sorgte ein überraschend stark gestiegener konjunktureller...

Den vollständigen Artikel lesen ...